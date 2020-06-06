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Зеленский покатался с журналистами на велосипедах и поздравил их с праздником (фото)

6 июня, 16:09

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мероприятие прошло в Броварском районе

Президент Украины Владимир Зеленский в День журналиста собрал работников медиа покататься на велосипедах и поздравил их с профессиональным праздником. Фото и теплые слова он опубликовал на своей странице в Facebook.

Мероприятие было организовано в селе Залесье Броварского района Киевской области.

"Любознательные, оперативные, внимательны к деталям, быстрые на слова и ноги, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все – о наших украинских журналистах. И хотя за первый год на посту Президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать. И в дальнейшем отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и ​​условиях! А именно за рулем велосипеда. Ибо вы – это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. Вы и сами – четвертая власть. А власть – это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты! С праздником!", – написал Зеленский.

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Напомним, присоединился ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям, которые получают сегодня представители этой чрезвычайно важной профессии и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" как проводили конкурс "Я – журналист" среди старшекласников:

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