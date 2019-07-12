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Зеленский помиловал переданного Россией политзаключенного Литвинова

12 июля, 18:41

Замминистра юстиции приказал освободить незаконно осужденного в РФ украинца

Сергей Литвинов. Фото: скриншот
Сергей Литвинов. Фото: скриншот.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого, как оказалось, после передачи Россией поместили в одну из колоний в Харькове.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, опубликовав приказ Минюста о немедленном освобождении Литвинова.

"Просим осуществить меры для немедленного исполнения указа президента Украины о помиловании от 11 июля 2019 года №517/2019", – гласит текст документа.

Фото: facebook.com/sergiy.petukhov
Фото: facebook.com/sergiy.petukhov

Фото: facebook.com/sergiy.petukhov
Фото: facebook.com/sergiy.petukhov

В приказе говорится, что Петухов лично будет контролировать исполнение решения об освобождении украинца.

Напомним, что Россия обвиняла Литвинова в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны. Когда это не удалось подтвердить, Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование.

Кроме этого, Литвинову инкриминировали разбойное нападение – якобы летом 2014 года он напал с автоматом Калашникова на россиянина, угнал у него два автомобиля и причинил телесные повреждения. За это украинца приговорили в России к 8,5 годам колонии строгого режима.

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Тег колония, Зеленский, помилование, политзаключенные, литвинов, Петухов

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