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Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

12 апреля, 14:55

Тина Наринецкая

Ни вакцины, ни лекарств от COVID-19 на данный момент нет

Президент Украины Владимир Зеленский выплатит миллион долларов изобретателям вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает LB.ua.

"Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", – заявил Ляшко.

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Кроме того, Виктор Ляшко сделал тревожное заявление о распространении коронавируса в Украине. По его словам, COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

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А тем временем власти Соединенных Штатов одобрили заявку компании Inovio о начале клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса на людях. Около 40 здоровых добровольцев будут участвовать в двух испытаниях в Филадельфии и Канзас-Сити. В случае, если испытания будут успешны, компания планирует произвести миллион доз вакцины еще до конца текущего года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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