Зеленский поручил обеспечить аптеки защитными масками

Украина не только шьет маски, но и закупает за границей

Украинцы защищаются от коронавируса масками, которые власть заставила носить в обязательном порядке. Вот только их редко можно найти в продаже. Президент Владимир Зеленский поручил собрать данные о потребностях аптек, чтобы закупить им необходимое количество масок. Об этом он заявил на селекторном совещании с членами правительства, передает пресс-служба ОПУ.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что с началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в интернете. Он отметил, что до аптек они доходят намного медленнее, а там их очень быстро раскупают.

"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", – сказал в свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов.

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В ответ президент Зеленский поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

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Как сообщали новости "Сегодня", в первые дни апреля в аптеки Киева завезли 70 тысяч защитных масок. Эти маски люди смогут купить в аптеках сети коммунального предприятия "Фармация", а это 98 аптек по Киеву, плюс аптечные пункты. Стоимость таких масок – 15 гривен.

В свою очередь замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснял, почему лучше носить маску, чем респиратор. Он отметил, что респиратор предохраняет от заражения инфекцией только того человека, кто надевает это защитное средство.

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