Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Последние новости Украины

Зеленский поручил обеспечить аптеки защитными масками

6 апреля, 14:30

Сергей Мартынец

Украина не только шьет маски, но и закупает за границей

Украинцы защищаются от коронавируса масками, которые власть заставила носить в обязательном порядке. Вот только их редко можно найти в продаже. Президент Владимир Зеленский поручил собрать данные о потребностях аптек, чтобы закупить им необходимое количество масок. Об этом он заявил на селекторном совещании с членами правительства, передает пресс-служба ОПУ.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что с началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в интернете. Он отметил, что до аптек они доходят намного медленнее, а там их очень быстро раскупают.

"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", – сказал в свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

В ответ президент Зеленский поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", в первые дни апреля в аптеки Киева завезли 70 тысяч защитных масок. Эти маски люди смогут купить в аптеках сети коммунального предприятия "Фармация", а это 98 аптек по Киеву, плюс аптечные пункты. Стоимость таких масок – 15 гривен.

В свою очередь замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснял, почему лучше носить маску, чем респиратор. Он отметил, что респиратор предохраняет от заражения инфекцией только того человека, кто надевает это защитное средство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

аптека маска Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреляУкраина
Кличко: В столице могут запретить движение автомобилей
Кличко: В столице могут запретить движение автомобилейВласть
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреля
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреляУкраина
Эксперт рассказал, готова ли украинская медицина к вспышке коронавируса
Эксперт рассказал, готова ли украинская медицина к вспышке коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...