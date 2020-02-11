Зеленский поставил сложную задачу по ипотеке: подробности

Это поможет развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых, хотя сейчас она составляет 20% и является малодоступной для большинства украинцев.

"Правительство и Национальный банк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реальная", – сказал глава государства в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что доступность ипотеки – эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Президент сказал, что иной задачей является выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

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"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше – чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – отметил он.

Зеленский акцентировал, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Министерству финансов и Национальному банку Украины.

"Уже созданы две программы, направленные на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", – напомнил глава государства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ снизил учетную ставку с действовавших с декабря-2019 13,5% годовых до 11,5%. Кроме того, НБУ собирается и в дальнейшем снижать учетную ставку – до 7% на конец 2020 года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

Весной украинские банки планируют нарастить свои кредитные портфели и существенно смягчить стандарты для заемщиков. Однако еще в январе представители банков говорили, что пока не планируют увеличивать объемы ипотечного кредитования, хотя крупные банки отметили, что количество ипотеки может возрасти.

Напомним, правительство запланировало добиться снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Видео: Украина 24

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