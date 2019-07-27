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Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери

27 июля, 18:23

Президент обратился к нарушителям закона, посоветовав им бежать или писать явку с повинной

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Причиной такого требования главы государства, которое он выразил в своем Facebook, стало появление в соцсетях видео с инцидентом 2018 года, когда водитель Глуховери попал в аварию, а его шеф направил спецназовцев КОРДа, которые задержали патрульных.

"Требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от руководителя ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что для чиновников прошли времена безнаказанности, и тем, кто нарушает законы "лучше писать явку с повинной, увольняться или бежать".

Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало следствие по инциденту, когда патрульные остановили автомобиль Range Rover, водитель назвался шофером главы областного управления Нацполиции. На место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали копов.

Также мы сообщали о том, что недавно детективы НАБУ задержали бывшего главу облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко утром 25 июля. Чиновников подозревают в нарушениях по статьям "Растрата имущества" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Позже стало известно, что сам Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием, ссылаясь на статью Конституции, которая позволяет человеку не давать показания, которые могут быть использованы против него. 

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Тег увольнение, Аваков, полиция, Зеленский, Днепропетровская область, Глуховеря

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