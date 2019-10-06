Зеленский и Разумков поздравили учителей с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил преподавателей с Днем учителя. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Приветствую всех педагогов Украины с Днем Учителя! Я сознательно пишу "Учитель" с большой буквы – в знак безграничной уважения к вашей работы.

Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище – знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы делаете свою сложное дело", – написал глава страны.

Также в своем поздравлении Владимир Зеленский подчеркнул важность работников сферы образования для Украины.

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"Работники детских садов, школ, лицеев и гимназий, учреждений профессионально-технического и высшего образования – на всех вас возложена ответственная миссия: воспитание новых поколений. Именно поэтому ваша профессия должна стать для государства стратегической. И каждый из вас должен почувствовать это не только на словах. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и учеников, которыми вы будете гордиться!", – говорится в сообщении.

Также украинских учителей поздравил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, выдержки, достойной оценки Ваших стараний, ведь Вы именно те, кто закладывает фундамент нашего будущего и будущего Украины!", – говорится в поздравлении спикера на официальной странице в Facebook.

Он выразил благодарность учителям за бесконечно большой вклад в развитие украинского государства.

"Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее. Ваша работа очень сложная – воспитание и обучение будущего нашей страны, наших детей", – резюмировал Разумков.

Напомним, что традиционно праздник педагогов в нашей стране не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Так что День учителя в Украине в 2019 году отмечают 6 октября. Мы писали, когда праздник отмечают в мире и рассказывали о его происхождении.

Кроме того, мы рассказывали, что можно подарить учителю и как его оригинально поздравить.

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