Зеленский и Загороднюк поздравили инженерные войска ВСУ с праздником

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов инженерных войск с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовали на странице Офиса президента Украины в Facebook.

В своем сообщении глава страны отметил важность их работы.

"Ежедневно находясь на грани риска, вы самоотверженно разминируете тысячи квадратных километров украинской земли, проводите фортификационное оборудование боевых позиций, создаете надежные полосы инженерных заграждений. Сверхважной является ваша помощь местному населению в восстановлении инфраструктуры городов и сел украинского Донбасса, разрушенной российским агрессором. Благодаря вашей работе сохранена жизнь многих украинских воинов и мирных жителей", – говорится в сообщении.

Также Зеленский вспомнил о погибших за Украину.

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"В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память", – пишет президент.

Кроме того, свое поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии опубликовал министр обороны Андрей Загороднюк. В сообщении в Facebook он назвал работников этой сферы "богами войны" и поблагодарил за службу.

"Их не зря называют "богами войны", ведь их огневой поддержки ждут в самых сложных боевых ситуациях. Именно они, в тесном взаимодействии с другими подразделениями, в режиме 24/7 сегодня следят за нашими позициями в районе проведения операции Объединенных сил, чтобы, в случае необходимости, вмешаться в критическую ситуацию", – написал он.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинских футболистов с выходом на Евро.

Также президент Владимир Зеленский поздравил защитников украинского неба с Днем Воздушных сил ВС Украины.

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