Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска

Также к жителям страны обратился и премьер-министр Денис Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев с шестой годовщиной освобождения Славянска и Краматорска в Донецкой области от пророссийских оккупантов.

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В частности, глава государства, находясь с рабочим визитом в Одессе, поздравил моряков с Днем Военно-Морских сил и напомнил о годовщине событий на Донбассе.

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад по всей стране мы помогали нашему войску и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", – сказал Зеленский, добавив, что Украина вернет украинцев из плена и все свои территории.

На торжествах ко Дню ВМС также организовали телемост из Краматорска, в ходе которого украинцев поздравил и глава Кабмина.

"Мы сегодня чувствуем единство Украины, и этот телемост демонстрирует единство страны – от Одессы до Краматорска, каждый день – от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина – единая, соборная, неделимая, независимая и в ближайшее время будет мирной", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, что оккупация Славянска началась 12 апреля 2014 года – с захвата административных зданий. В частности, тогда Силы специальных операций Российской Федерации и вооруженные автоматами пророссийские боевики захватили райотдел милиции в городе и вывесили там флаг РФ. Реакцией украинской власти стала антитеррористическая операция, начатая 13 апреля с целью остановить боевиков.

Жители Славянска ранее рассказали, как украинские военные освобождали город.

Также смотрите, как сейчас военные противостоят оккупантам на Донбассе:

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