Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: стало известно, как празднует он сам

28 апреля, 12:41

Новоизбранный президент пожелал согражданам мира и добра

Фото: AFP

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.

"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что особенно хочет поздравить украинских военнослужащих. Ведь благодаря им в украинцев есть возможность отпраздновать Пасху.

"Верим, что свет победит тьму. Всем мира, добра и вкусной пасхи! Христос Воскрес!", – подытожил Зеленский.

Как сообщило турецкое агентство Anadolu, Зеленский в этот праздничный день отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Он остановился в одной из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик, а накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из местных ресторанов.

По данным издания, в районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины, были приняты особые меры безопасности.

Ранее мы писали о том, что завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия. 

Кроме того, с праздником Пасхи украинцев поздравили премьер-министр Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Турция, Пасха, Зеленский, поздравление, празднование

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: стало известно, как празднует он сам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воскресение Христово: как политики поздравили украинцев с Пасхой

Сегодня, 12:31

В своих поздравлениях политики желали украинцам мира и единения ради будущего процветания страны

Украинские пограничники рассказали о режиме работы на праздники

Сегодня, 12:01

На пунктах пропуска будут дежурить кинологи с собаками

Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Сегодня, 10:10

Президент призвал украинцев помолиться за погибших воинов и их близких

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Сегодня, 09:41

Мы собрали для вас самые лучшие поздравления с Воскресением Христовым 2019

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Умерла 33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Назван самый полезный суп

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Как выглядели российские знаменитости до славы

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Что произойдет, если все осы исчезнут

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт