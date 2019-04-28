Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: стало известно, как празднует он сам
Новоизбранный президент пожелал согражданам мира и добра
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи.
"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что особенно хочет поздравить украинских военнослужащих. Ведь благодаря им в украинцев есть возможность отпраздновать Пасху.
"Верим, что свет победит тьму. Всем мира, добра и вкусной пасхи! Христос Воскрес!", – подытожил Зеленский.
Как сообщило турецкое агентство Anadolu, Зеленский в этот праздничный день отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Он остановился в одной из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик, а накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из местных ресторанов.
По данным издания, в районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины, были приняты особые меры безопасности.
Ранее мы писали о том, что завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия.
Кроме того, с праздником Пасхи украинцев поздравили премьер-министр Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов.
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