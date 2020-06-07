Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент пожелал украинцам, чтобы каждый новый день был, как праздник

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Троицыи отметил, что "с чистой душой" Украину можно сделать лучше. Свое обращение Глава государства опубликовал в Facebook.

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем ​​Святой Троицы. Каждый отмечает этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшает дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молится. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет чтить память родных, которых уже нет. И что бы кто не делал в этот светлый день, верю – все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - написал президент.

К поздравлениям президента присоединился и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он пожелал украинцам душевного покоя, крепкого здоровье и веры в победу добра и светлых идеалов.

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"Троица – это светлый, семейный праздник. С искренним сердцем хочу пожелать, чтобы Отец, Сын и Святой Дух оберегали каждую семью, принося в дом только душевный покой, крепкое здоровье и веру в победу добра и светлых идеалов. С праздником вас, дорогие украинцы. Пусть Господь Бог помогает и защищает всех нас и нашу страну", - написал министр в своем Telegram.

Напомним, 7 июня отмечается День святой Троицы, который также называется Пятидесятница – великий праздник, прославляющий Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Именно этот день считается датой сотворения святой вселенской Церкви.

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