Зеленский приравнял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания к госорганам первого уровня

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования

Нацсовет по телерадиовещанию. Фото: facebook.com/Nacrada

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении процедуры продления полномочий членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания после прекращения его полномочий Верховной Радой, а также о назначении парламентом членов Нацсовета одновременно на все вакантные должности. Об этом свидетельствует информация, размещенная в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законом предусматривается, что после истечения пятилетних полномочий члена Нацсовета, они продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

Кроме того, закон обязует парламент решать вопрос о назначении членов в Нацсовет на все вакантные должности одновременно, а если Рада не сможет этого сделать, процедуру назначения в Нацсовет в соответствии с документом следует провести повторно.

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Помимо этого, в законе сказано, что профильный комитет парламента объявляет начало отбора кандидатур на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий члена (членов) Нацсовета.

При доработке проекта закона ко второму чтению народные депутаты решили приравнять Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания к госорганам первого уровня, определенным Законом Украины "О государственной службе".

Сообщается, что закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования, а некоторые нормы – с 1 января 2020 года.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №2036 о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета. За данный документ проголосовали 266 народных депутатов.

Как мы писали ранее, недавно Нацсовет по телерадиовещанию лишил телеканал "112 Украина" лицензии. Юристы телеканала пообещали обжаловать данное решение. Позже у Зеленского отреагировали на лишение лицензии телеканала "112 Украина".

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