Зеленский провел переговоры с Макроном: о чем говорили президенты

Президенты поговорили о катастрофе в Иране и о "нормандском формате"

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский поблагодарил Макрона за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране. Об этом написали на сайте президента Украины.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", – отметил Зеленский.

Президенты отметили, что истину быстро установили в результате четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Также главы государств договорились привлечь французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

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Макрон пообещал способствовать расследованию катастрофы и наказанию виновных в этом преступлении. Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Кроме того, лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги в рамках саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже. Зеленский проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

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Также стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время.

Известно, что Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших .

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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