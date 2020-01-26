Зеленский провел совещание с Минздравом о коронавирусе из Китая: что обсуждали

Президент призвал лучше информировать граждан о ситуации в Украине

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения о ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая, и о мерах, которые принимает в связи с этим Минздрав.

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксированы случаи заражения этим вирусом: выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев, касающихся китайского коронавируса. Также есть взаимодействие с международными организациями: мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневно", – отметила Зоряна Скалецкая.

Заместитель министра Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, и подготовлена инструкция о том, как реагировать и проверять пассажиров.

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Из-за наличия инкубационного периода болезни проведена работа с семейными врачами – для мониторинга и своевременного реагирования.

Виктор Ляшко заверил, что в Украине готовы лечить болезнь, если вирус будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – отметил заместитель министра здравоохранения.

Президент, в свою очередь, отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику – где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", – подчеркнул глава государства.

В частности, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.

Скалецкая пояснила: "Этот вирус изучают специалисты ВОЗ. Поэтому каждый день мы получаем информацию о новых особенностях реагирования от ВОЗ, могут быть новые рекомендации по лечению, выявлению и тому подобное. Мы держим руку на пульсе и информируем врачей. И я согласна: граждан также надо больше информировать".

Президент предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу. Представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 26 января, вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57.

Детально о том, как распространяется вирус и каковы его симптомы, — читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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