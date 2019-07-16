Зеленский рассказал, как надо голосовать: видеообращение президента за рулем Tesla

Владимир Зеленский предупредил украинцев о мошенниках, которые идут под известным брендом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео, в котором рассказал избирателям о мошенниках, которые идут на внеочередные парламентские выборы, маскируясь под "известный бренд". Видео записано во время поездки Зеленского за рулем автомобиля Tesla, логотип которого виден на руле.

"Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", – отметил Зеленский.

Но сейчас, по словам президента, есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, "которою он не может рекламировать".

"Я не могу называть эту партию, потому, что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите, в бюллетене должно быть именно указано: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие иные сокращения, а именно "Политическая партия", - подчеркнул Зеленский, при этом далее расхвалив свою политсилу, не указывая ее названия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил ситуацию с президентским кортежем и заверил, что сам он придерживается правил движения на дороге наравне со всеми участниками движения.

А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки. Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

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