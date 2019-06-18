Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным
Украинский президент планирует четко обозначить позицию по Крыму и Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным собирается четко обозначить позицию по Донбассу и Крыму. Об этом глава государства заявил в интервью немецкому изданию Das Bild.
В частности, Зеленский отметил, что слова "Донбасс и Крым − это Украина" будут первыми, которые Путин от него услышит на личной встрече. Президент добавил, что надеется на возвращение Крыма в состав Украины.
"Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", − заявил Зеленский.
Также украинский президент прокомментировал антироссийские санкции. По мнению Зеленского, они должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.
Напомним, российский президент Владимир Путин утверждает, что не отказывался от переговоров с Владимиром Зеленским. Как он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее предложение ему еще не поступало.
Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.
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