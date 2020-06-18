Зеленский рассказал о вкладе Украины в безопасность Евросоюза

Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает ее к членству в Европейском Союзе, заявил президент Владимир Зеленский.

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"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто стремится интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", – сказал глава государства во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства.

Зеленский выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами.

"Эта встреча – прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", – отметил глава государства.

Также президент поблагодарил Евросоюза за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая является важной и своевременной. Также Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

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Зеленский отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

"Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален как никогда", – подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на Европейском континенте. Владимир Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран Европейского Союза.

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"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", – сказал Президент.

Между тем, Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных и безопасности проектах ЕС, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, подчеркнул Президент.

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Владимир Зеленский отметил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Ранее Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства, которой в минувшем году исполнилось ровно десять лет, на период после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение и совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности.

Бывший представитель Украины при ЕС и экс-замглавы Администрации прездента Константин Елисеев объяснил "Сегодня", почему у Украины нет перспектив в европейской политике "Восточного партнерства", пока она согласовывает свои действия с Беларусью, Арменией и Азербайджаном.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику" .

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