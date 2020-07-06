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Зеленский рассмотрит петицию о запрете 5G в Украине

6 июля, 12:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Авторы петиции считают, что новая мобильная связь негативно влияет на здоровье

Петиция о запрете 5G на территории Украины набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент в течении примерно двух недель, согласно правилам изложенным на сайте.

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Автор петиции Юлиана Гордей считает, что 5G крайне негативно влияет на здоровье.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!", – говорится в петиции.

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Напомним, бывший чемпион мира по боксу британец Амир Хан выдвинул свою гипотезу, откуда мог появиться коронавирус. Спортсмен считает, что всему виной вышки 5G-интернета.

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Также ранее мы сообщали, что волна вандализма против установки вышек сотовой связи 5Gдостигла Польши, причем власти утверждают, что это не единичные случаи вандализма фанатиков, а организованное движение, которое получает финансирование от неизвестных лиц.

Напомним, в мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" и отметил, что связь 5G в 2020 году заработает в большинстве стран ЕС, поэтому он подписал указ, который четко определяет график запуска связи пятого поколения в 2020 году в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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здоровье Украина петиция вышки коронавирус 5G

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