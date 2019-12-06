Зеленский сделал генералами 4 офицеров и повысил Хомчака до генерал-полковника

Начальник Генштаба повышен в звании, как и еще пять топовых офицеров

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал о присвоении генеральских званий ряду офицеров ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, генералами стали:

Реклама

Полковник Василий Максименко, начальник штаба – первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка

Полковник Андрей Малиновский, начальник штаба – первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск;

Полковник Александр Нестеренко, командующий войсками оперативного командования "Восток"

Полковник Евгений Степаненко, начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак получил генерал-покловника. А генерал-лейтенантом стал генерал-майор Евгений Мойсюк, командующий Десантно-штурмовыми войсками. Стоит отметить, что Мойсюк – один из самых молодых генералов в Украине, ему только 40 лет, войну он начал в должности командира батальона.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, Зеленский приехал на Донбасс и лично поздравил военнослужащих с праздником – Днем ВСУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама