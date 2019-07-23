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Зеленский сделал заявление по расследованию убийства Шеремета

23 июля, 15:57

Президент Зеленский призвал не слишком давить на сотрудников уголовного розыска

Владимир Зеленский за трибуной
Владимир Зеленский за трибуной. Фото: Л. Грубник

Преступники, которые совершили убийство журналиста Павла Шеремета, будут найдены. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, после того, как заслушал доклад правоохранителей по расследованию этого резонансного преступления.

"Я увидел очень много материалов. Хотел бы, во-первых, поблагодарить специалистов и руководителей уголовного розыска. Там, действительно, очень много материалов. Я хотел бы, чтобы из меня сейчас не вытягивали информацию. Кроме моего желания завершить это дело, я хотел бы вас заверить: из того, что я увидел – не могу говорить, в какой срок – но я думаю, что у нас будет результат. Полиции прокуратура и Служба безопасности помогут завершить это дело. И люди, которые совершили убийство, будут найдены. Пока это все, что я могу вам сказать", – заявил президент.

Кроме того, Зеленский призвал не "слишком давить" на сотрудников уголовного розыска.

"Там, действительно, очень много работы. И я уверен, что они не могли показать многие из этих фактов. ... И я сейчас понимаю, почему. Потому что в этом деле нам всем нужен результат. Это самое главное – чтобы люди, которые взорвали журналиста Павла Шеремета, были за решеткой. Как минимум, чтобы вся страна знала, кто эти люди", - сказал президент.

Ранее в Нацполиции назвали основные версии убийства Шеремета.

На днях Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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Тег расследование, Зеленский, шеремет

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АВТОР:

Ксения Капустинская

Источник:

Сегодня

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