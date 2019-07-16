Зеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации

Глава государства призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства

Владимир Зеленский в Путровке. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский вместе с руководством Офиса президента посетил село Путровка Киевской области. Глава государства приехал убедиться в правдивости информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора, поступившее ему накануне, сообщает пресс-служба ОП.

Как выяснилось, в помещении, где по документам находится коммунальный регистратор, на самом деле – дом культуры.

Во время общения с жителями села и представителями местной власти, а также первым заместителем министра юстиции Украины Еленой Сукмановой глава государства предложил представителю Минюста уже сегодня законным образом заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции – до наведения порядка в этой сфере.

"В Украине в среднем два-три раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", – сказал президент.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

"Эти регистраторы получают электронные ключи доступа для рейдерства. Здесь виновато государство, которое позволило существования такой регистрационной формы. Поскольку государство не может гарантировать честность доступа к этим реестров, эту схему надо пресекать", – заявил он.

В ответ представитель Минюста подчеркнула, что эта проблема не нова и пока в ручном режиме выполняется отключение недобросовестных регистраторов.

Владимир Зеленский в Путровке Фото: president.gov.ua

"У нас сегодня по стране было зарегистрировано 277 коммунальных предприятий. Для 169 из них Минюст уже отменил аккредитации. Если что-то произошло – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов. На сайте Министерства юстиции есть открытый перечень всех заблокированных регистраторов. Почти 70% – это регистраторы коммунальных предприятий", – сообщила Елена Сукманова.

Во время встречи были обсуждены возможный план действий, чтобы минимизировать риски рейдерства. В частности, речь шла о внедрении необходимых технологических инструментов.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киевской области рейдеры пытались захватить город .

Новости "Сегодня" также сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правоохранительные органы Украины должны жестко пресекать попытки рейдерских захватов бизнеса в стране.

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