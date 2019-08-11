Зеленский тепло поздравил мусульман Украины с Курбан-байрамом

Президент Владимир Зеленский обратился к мусульманам Украины по случаю празднования Курбан-байрама.
"Дорогие украинцы-мусульмане!
Примите искренние поздравления по случаю Курбан-байрама.
Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами.
Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивное взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания", – цитирует пресс-служба Офиса президента заявление главы государства.
Напомним, несколькими днями ранее миллионы мусульман во всем мире начали хадж.
Новости "Сегодня" также сообщали, что Зеленский встретился с духовенством мусульман Украины и заявил, что лично готов стать гарантом международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств.
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