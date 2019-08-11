/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский обратился к мусульманам Украины по случаю празднования Курбан-байрама.

"Дорогие украинцы-мусульмане!

Примите искренние поздравления по случаю Курбан-байрама.

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Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами.

В тренде Зеленский тепло поздравил мусульман Украины с Курбан-байрамом

Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивное взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания", – цитирует пресс-служба Офиса президента заявление главы государства.

Напомним, несколькими днями ранее миллионы мусульман во всем мире начали хадж.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Зеленский встретился с духовенством мусульман Украины и заявил, что лично готов стать гарантом международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств.

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