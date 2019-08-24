Зеленский участвует в мероприятиях ко Дню Независимости Украины

В центре Киева начались праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины при участии президента Владимира Зеленского.

Известно, что глава государства прибыл вместе со своей женой Еленой Зеленской. Президент на Аллее Героев Небесной сотни объявил общенациональную минуту молчания.

"Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места, где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свои жизни, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим", – подчеркнул президент.

После этого раздались 100 ударов колоколов, которые символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.

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В Киеве уже собираются участники Шествия достоинства, которые пройдут по Крещатику до Михайловской площади. Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы.

О том, как проходят праздничные мероприятия и как отмечают украинцы, смотрите в специальном выпуске "Сегодня":

Также мы писали, что Госсекретарь Майк Помпео от имени президента США Дональда Трампа поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости. "Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", – говорится в его приветствии.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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