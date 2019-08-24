Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины

Этот день будет посвящен защитникам Украины, погибшим в борьбе за независимость и территориальную целостность страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении памятного дня 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Об этом он заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного почтения памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на майдане Незалежности.

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Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция

Ранее президент на аллее Героев Небесной Сотни объявил общенациональную минуту молчания. После этого раздались 100 ударов колоколов, которые символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Мы уже писали, что в Киеве уже собираются участники Шествия Достоинства, которые пройдут по Крещатику до Михайловской площади. Пока что группа участников мероприятия собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко в центре столицы. Каких-либо ограничений прохода или проверок на пути к месту сбора пока нет.

Также напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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