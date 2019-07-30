Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу РГА в Луганской области Артура Короля. Однако пользователей соцсетей повеселило обратное слово сочетание Король Артур (легендарный герой рыцарских романов, британский правитель, живший в V-VI веках).
Пользователей повеселил президентский указ и в первую очередь люди отмечают, что родители уже экс-чиновника знатно "потроллили" своего сына, дав ему под фамилию Король имя Артур.
"У Артура Станиславовича родители были еще те "тролляки", "Не знаю, как Зеленский, а родители Короля "отожгли" знатно".
Стоит заметить, что король Артур больше известен в мире и в Украине как легендарный герой рыцарских романов, британский правитель, живший в V—VI веках. Именно он является главным действующим лицом легенды про короля Артура, – самого знаменитого известного на сегодняшний день предания.
Сам же уволенный чиновник выглядит так:
Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА. Президент подчеркнул, что главной задачей руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона. В свою очередь сам новоиспеченный чиновник Виталий Комарницкий поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что считает выполнение поставленных задач реальным.
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