Пользователи сети отметили «находчивость» родителей экс-чиновника, которые дали ему такое имя

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T12:19:00+03:00 Украина Пользователи сети отметили «находчивость» родителей экс-чиновника, которые дали ему такое имя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу РГА в Луганской области Артура Короля. Однако пользователей соцсетей повеселило обратное слово сочетание Король Артур (легендарный герой рыцарских романов, британский правитель, живший в V-VI веках).

Пользователей повеселил президентский указ и в первую очередь люди отмечают, что родители уже экс-чиновника знатно "потроллили" своего сына, дав ему под фамилию Король имя Артур.

"У Артура Станиславовича родители были еще те "тролляки", "Не знаю, как Зеленский, а родители Короля "отожгли" знатно".

Стоит заметить, что король Артур больше известен в мире и в Украине как легендарный герой рыцарских романов, британский правитель, живший в V—VI веках. Именно он является главным действующим лицом легенды про короля Артура, – самого знаменитого известного на сегодняшний день предания.

Сам же уволенный чиновник выглядит так:

Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА. Президент подчеркнул, что главной задачей руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона. В свою очередь сам новоиспеченный чиновник Виталий Комарницкий поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что считает выполнение поставленных задач реальным.

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