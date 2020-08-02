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Зеленский в День воздушных сил вспомнил самого результативного летчика Второй мировой

2 августа, 10:49

Игорь Рец Игорь Рец

Глава государства предложил присоединиться к поздравлениям, взглянув на небо и похлопав в ладоши

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В своем поздравлении президент отметил, что Воздушные силы защищают покой украинцев с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Президент также напомнил, что украинец Иван Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой.

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Владимир Зеленский вспомнил и тех, кто погиб защищая свободу и независимость государства отметив, что они стали для Украины "ангелами хранителями на небе". Глава государства предложил присоединиться к поздравлениям, взглянув на небо и похлопав в ладоши.


"Поздравляю уважаемых воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины!

Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда – Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны.

Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции Воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины.

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Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши.

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В детстве многие из нас мечтали стать летчиками. Быть летчиком – это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком – это день и ночь защищать воздушные границы нашего государства. Быть летчиком – это быть гордостью нации.

Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле!

Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины!", – говорится в сообщении президента

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский поздравил с праздником бойцов Сил специальных операций. Также сообщалось, что президент предложил отмечать на государственном уровне ряд религиозных праздников.

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президент ВСУ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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