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Зеленский в Канаде, ЕС выбирает главу Еврокомиссии, а ОПЕК договаривается по нефти: топ-темы дня

1 июля, 12:06

Главными темами понедельника, 1 июля, станут международные политические и экономические вопросы


Президент Украины Владимир Зеленский летит в Канаду для участия в конференции по поддержке реформ в Украине. Запланированы встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами парламента и украинской общиной Канады.

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины. Кроме избирательного кодекса на повестке дня десятки законопроектов по Земельному и Жилищному кодексам, а также градостроению.

В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС. Лидеры стран сообщества согласовывают кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. Голосование должно состояться после утверждения кандидатуры.

Представители 24 стран ОПЕК+ обсудят в Вене дальнейшую судьбу сделки. После саммита G20 Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на 6-9 месяцев.

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Тег Россия, Аравия, ЕС, ОПЕК, Зеленский, саммит, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Трюдо, саммит ес, фриланд

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