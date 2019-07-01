Зеленский в Канаде, ЕС выбирает главу Еврокомиссии, а ОПЕК договаривается по нефти: топ-темы дня
Главными темами понедельника, 1 июля, станут международные политические и экономические вопросы
Президент Украины Владимир Зеленский летит в Канаду для участия в конференции по поддержке реформ в Украине. Запланированы встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами парламента и украинской общиной Канады.
Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины. Кроме избирательного кодекса на повестке дня десятки законопроектов по Земельному и Жилищному кодексам, а также градостроению.
В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС. Лидеры стран сообщества согласовывают кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. Голосование должно состояться после утверждения кандидатуры.
Представители 24 стран ОПЕК+ обсудят в Вене дальнейшую судьбу сделки. После саммита G20 Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на 6-9 месяцев.
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