Зеленский в Латвии, Совбез ООН обсуждает Сирию, а демократы США активно "увольняют" Трампа: топ-темы дня

Украинские и мировые СМИ будут следить за рядом важных событий

/ Фото: Reuters

В среду, 16 октября, СМИ будут следить за целым рядом важных событий, который получат свое развития в течение дня.

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Латвийской Республике. Запланированы встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Также Зеленский встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Состоится утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня несколько важных ратификаций между Украиной и США, а также ряд изменений в законы о нардепах, регламенте, налогах и воинской службе.

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Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии по запросу пяти европейских членов Совета.

Импичмент Трампу. Демократы изо всех сил пытаются добыть аргументы в пользу импичмента действующему президенту США. Пентагон отказался помогать в вопросе об импичменте, Конгресс собирается на рассмотрение указов Трампа, а Байден выдвинул новые обвинения.

О том, какими были итоги вторника, 15 октября, за какими темами сладили СМИ, – читайте на сайте "Сегодня".

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