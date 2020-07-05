Зеленский в Одессе: как президент принимал морской парад (фото)

Президент Владимир Зеленский в Одессе в воскресенье, 5 июля, принял морской парад, который прошел по случаю празднования Дня Военно-морских сил Украины.
Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.
Так, военные вертолеты совершили пролет с государственным флагом Украины и военно-морским флагом. По акватории Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.
"Военные катера и вертолеты продемонстрировала комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Кроме того, по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту", - говорится в сообщении.
Ранее президент поздравил моряков и вручил им награды. Кроме того, 5 июля в Украине отмечают шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска в Донецкой области от пророссийских боевиков. Зеленский, находясь в Одессе, пообщался с премьером Денисом Шмыгалем в ходе телемоста и поздравил украинцев с годовщиной.
Напомним, что ранее в Украину вернулись из плена украинские моряки:
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