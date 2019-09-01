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Зеленский в Польше: в ОП рассказали об итогах визита

1 сентября, 11:07

Президент Украины встретился с украинскими студентами и бизнесменами

Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами во время двухдневного официального визита в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Во время встречи молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Также на встрече присутствовали украинские и польские инвесторы в различных областях: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт и логистика.

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"Я лично готов защищать все инвестиции, - сказал Глава государства. – Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса".

Президент Украины рассказал о проекте "Государство в смартфоне", подчеркнув диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров и электронной таможни.

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Кроме того, речь шла о приватизации, земельной реформы, изменения на железной дороге, концессию украинских портов и преодоления коррупции.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Напомним, во время встречи президентов Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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