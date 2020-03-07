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Зеленский в шутку пожалел, что в Украине нельзя вешать людей

7 марта, 17:30

Татьяна Очеретяна

Журналисты предположили, что персонаж Голобородько убил бы олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о запрете вешать людей в Укране. Журналисты The Guardian предположили, что персонаж Зеленского, президент Голобородько, "повесил или расстрелял бы олигархов". В свою очередь президент в шутку пожалел, что в Украине это запрещено.

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", – ответил президент.

В этот момент пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что он шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил он.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Его главной темой стала перезагрузка правительства и назначение нового премьер-минстра вместо Алексея Гончарука. Им стал Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий.

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Недавно во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики. Также он считает, что смена Кабмина послужит для улучшения результативности работы исполнительной власти и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней украинской политике.

Кроме того, президент подчеркнул, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины, несмотря на то, что контролируют значительную часть активов страны.

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Украина Владимир Зеленский олигархи

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