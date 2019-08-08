Зеленский в Турции, в Кыргызстане конфликт, а в Украине штормовое предупреждение: топ-темы дня

В четверг СМИ будут пристально следить за несколькими важными темами в их развитии

В четверг, 8 августа, украинская и мировая пресса будут освещать целый ряд событий, которые получат свое развитие в течение дня и станут главными в информполе.

Второй день официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Запланирована встреча в Стамбуле с патриархом Константинопольским Варфоломеем и участие в бизнес-форуме.

День Войск связи Украины. Начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ отчитается об основных способностях войск связи на современном этапе и их применении в ООС.

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Беспорядки в Кыргызстане. Попытки штурма и задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева привелии к десяткам раненых и гибели спецназовца. Ситуация напряженная, власти республики вводят экстренные меры.

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Торговая война между США и Китаем нарастает. Китай девальвировал юань, США объявили Китай валютным манипуляторам. Цены на нефть упали вместе с фондовыми рынками.

В Украину снова идет сильная жара, которой предшествуют ливни с грозами. ГСЧС объявила штормовое предупреждение.

О том, какими были итоги дня в среду, 7 августа, читайте на сайте "Сегодня".

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