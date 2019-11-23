Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине (дополнено)

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

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Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября (в этом году это – 23 ноября) отмечают День памяти жертв Голодоморов.

В центре Киева в связи с проведением мероприятий будут изменены маршруты наземного транспорта.

Ранее мы сообщали, что ко Дню памяти жертв голодоморов в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.