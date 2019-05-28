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Зеленский встречается с МВФ, Богдан – с чиновниками ЕС, а в Раде десятки законов: топ-темы дня

28 мая, 11:39

Во вторник, 28 мая, политическая жизнь Украины обещает быть очень насыщенной информацией


Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда  для обсуждения новой программы сотрудничества.

Проходит пленарное заседание Верховной Рады. Парламент планировал рассмотреть вопросы местного самоуправления, социально-направленные законопроекты

Украину посетят высокопоставленные чиновники ЕС: гендиректор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего воздействия Томас Майр-Гартинг. Они встретятся с главой АП Андреем Богданом, с главой Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль

В Брюсселе состоится внеочередной саммит Евросоюза по итогам выборов в Европарламент. Лидеры стран ЕС обсудят кандидатов на посты руководителей Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Европейского совета.

О том, какими были итоги понедельника, 27 мая, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег президент, Европарламент, парламент, Зеленский, саммит, Владимир Зеленский, МВФ, Зеркаль, президент Украины

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