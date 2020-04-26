"Вы для нас – герои": Зеленский встретился с пожарными, которые тушили возгорания в Чернобыле

Президент Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС Украины в Киевской области, которые тушили масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Глава страны вручил 22 спасателям государственные награды. Об этом написали на сайте президента.

Кроме того, уточняется, что перед этим Зеленский облетел на вертолете территорию, пострадавшую от огня.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои", – сказал президент.

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Также Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более 11 тысяч гектаров.

"Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - отметил Президент.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за сложную работу.

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"В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу", – сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить лесные пожары на территории четырех лесничеств – Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого. Там еще продолжается тление пеньков, остатков древесины и торфяников.

Отмечается, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское.

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