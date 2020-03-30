Зеленский заявил о старте проекта Всеукраинская школа онлайн

Учиться онлайн школьники смогут на Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

"Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается одиннадцать предметов", – сказал он в видеообращении к украинцам в воскресенье вечером.

По словам президента, учиться онлайн школьники смогут на Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые присоединились к этому проекту.

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"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А поэтому остаемся дома, учимся дома", - отметил Зеленский.

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Как известно, в связи с пандемией коронавируса в стране до 24 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугородного автобусного и железнодорожного сообщения.

Министерство образования и науки уже отменило госаттестацию для 4-х и 9-х классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. В таком случае вступительная кампания в вузы может затянуться до середины октября.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что государство запретило "выгонять" педагогов в пустующие учебные заведения и навязывать им отпуска.

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