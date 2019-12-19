Зеленского просят не допустить поспешного голосования за закон о децентрализации

/ Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского просят не допустить поспешного голосования в Верховной Раде за его законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" .

Об этом говорится в совместном заявлении городских, поселковых, сельских голов, председателей объединенных территориальных общин и экспертов по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления.

"Мы, подписанты этого заявления, представляя органы местного самоуправления и организации, работающие в сфере децентрализации и местного развития, а также независимые эксперты,

с целью привлечь внимание президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, послов стран Большой семерки в Украине, представителей ЕС в Украине и других международных организаций, а также широкой общественности к угрозам для местного самоуправления и демократии в целом, которые содержатся в проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенном 13 декабря 2019 Президентом Украины как первоочередной,

выражаем обеспокоенность по поводу закрытости процесса подготовки этого законопроекта (без участия представителей органов местного самоуправления, их ассоциаций, организаций гражданского общества и широкого круга экспертов) и призываем:

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- не допустить поспешного голосования за законопроект №2598;

- провести широкие дискуссии и профессиональные консультации для выработки совместных предложения к проекту конституционных изменений по децентрализации с учетом мнения лидеров местного самоуправления и экспертов.

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Для полноценного завершения реформы по децентрализации власти и формирования повсеместного дееспособного местного самоуправления в Украине давно назрела потребность в конституционных изменениях. Большое количество положений Европейской хартии местного самоуправления также много лет ожидают надлежащую имплементацию в законодательство Украины.

Но предложенные законопроектом №2598 изменения, по сравнению с действующей Конституцией Украины, содержат признаки централизации власти, сужают статус органов местного самоуправления и чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента. Краткий анализ угроз для местной демократии добавляется к этому обращению.

Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений в Конституцию относительно децентрализации и приведения его в соответствие с демократическими ценностями, которые мы все разделяем", – говорится в заявлении 50-ти мэров, председателей территориальных общин и экспертов по вопросам местного самоуправления.

Больше о заявлении можно прочесть здесь.

Напомним, комитет Верховной Рады по правовой политике одобрил законопроект № 2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации и рекомендовал народным депутатам рассмотреть в сессионном зале вопрос о направлении документа в Конституционный суд для получения заключения.

Также сообщалось, что комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Видео: телеканал "Украина"

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