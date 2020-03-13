Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, – Яценюк

Нам нужно праздновать этот день с европейскими партнерами, уверен лидер НФ

Было бы правильно, если бы президент Зеленский принял решение о том, что мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с нашими европейскими друзьями. Зеленскому не нужно ехать на 9 мая на парад Путина, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале".

Ключевая идеологема Кремля, отметил он, что Россия – страна победительница: "РФ этим пытается приватизировать общую победу".

"Украинцы боролись с нацистами. Основной театр военных действий был на территории Украины. По разным оценкам, до 10 миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне", – подчеркнул он.

"Это и наша победа, Владимир Владимирович, – обратился он к Путину. – Да, тогда Украина была в составе Советского Союза. И Украина боролась с нацистами, и стала страной-основателем Организации Объединенных Наций".

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Путин, подчеркнул Арсений Яценюк — "творец мифов и лжи".

"На этом держится его режим. Этот формат трактовки исторических событий – это как раз часть его методологии, как удерживать власть", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он напомнил, что еще десять лет назад Путин говорил, что Россия "и без Украины выиграла бы Вторую мировую войну". После этого, добавил лидер НФ, он отправил Путину "Большую советскую энциклопедию", где четко описан вклад Украины в победу во Второй мировой.

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"Поэтому я думаю, что было бы правильно, если бы президент Зеленский вместе с нашими европейскими коллегами принял решение о том, что мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с европейскими друзьями", – сказал он.

"Мы уважаем вклад всех в победу над нацизмом. Только мы требуем к себе уважения также. Это является общим достижением", – подчеркнул лидер НФ.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался приехать на парад 9 мая в Москву. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США) не приедет", – сказал Песков.

А ранее французские власти не пригласили президента России на 75-летие высадки союзников в Нормандии. О том, как проходили торжества в честь годовщины начала операции "Оверлорд", вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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