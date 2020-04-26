Зеленскому в Чернобыльской зоне пообещали не допускать масштабных пожаров

Владимир Зеленский пообщался с пожарными и выразил им благодарность

Во время рабочей поездки в Киевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Глава государства осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.

Владимир Зеленский пообщался с пожарными и выразил им благодарность. Он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием. Пожарные сообщили, что довольны едой.

"Мы вам очень благодарны и уважаем вас за вашу работу", – сказал президент.

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Также Владимир Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.

Чиновник проинформировал президента о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, – это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена ​​вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленность, делать пожарные разрывы", – отметил Сергей Калашник.

Также он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

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Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжают тушить лесные пожары на территории четырех лесничеств – Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого. Там еще продолжается тление пеньков, остатков древесины и торфяников.

Отмечается, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

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