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Землетрясение в Румынии задело Украину: где чувствовались подземные толчки

31 января, 08:46

Магнитуда румынского землетрясения составила 5,1

/ Фото: Flickr

В Румынии в ночь на 31 января произошло мощное землетрясение – подземные точки почувствовали жители Одесской области.

По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, землетрясение было зафиксировано в 3:26 в уезде Вранча. Его магнитуда составила 5,1. В Геологической службе США сообщили, что магнитуда была меньше – 4,8, а эпицентр залегал на глубине 120 км. Подземные толчки ощущались в радиусе 250 километров, и задели Украину, Болгарию и Молдову.

Фото:usgs.gov

В частности, землетрясение почувствовали жители Одесской области. Как сообщают люди в соцсетях, в Белгород-Днестровском ощущались четырехбальные толчки.

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О жертвах или разрушениях из-за землетрясения пока что не сообщалось.

А в пресс-службе ГСЧС в Одесской области рассказали, что землетрясение распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

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"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Закарпатской области произошло землетрясение – подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Виноградовском районе. Жители района практически не почувствовали землетрясение.

Также мы сообщали, что не так давно подо Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды, произошло землетрясение.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Румыния землетрясение одесская область Украина подземные толчки

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