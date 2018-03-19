Землю накрыл мощный магнитный шторм и ожидаются еще два

Три волны геомагнитного шторма, от слабой до умеренной и сильной, прокатились по Земле, начиная с вечера воскресенья, 18 марта. Пик геомагнитного шторма пришелся на 6 утра 19 марта. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Первая волна шторма прокатилась с 20:00 по 23:00 18 марта. Затем, с 23:00 18 марта по 02:00 19 марта нахлынула вторая волна геомагнитного шторма, более сильная, нежели предыдущая. Третья волна закончила "геомагнитную атаку" на Землю с 03:00 до 06:00.

Магнитосфера планеты оставалась возмущенной до 09:00 утра. Затем, согласно прогнозу, магнитосфера успокоится, но уже 22 марта снова возможна новая магнитная буря.

В воскресенье, 18 марта, Землю достигнут наиболее плотные области потока солнечной плазмы, после чего неделя геомагнитных возмущений сменится на "неделю магнитных бурь". По текущему прогнозу в этот период ожидается как минимум три события: первая буря в ближайшее воскресенье, 18 марта 2018 года, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая – 22 марта и третья – 26 марта 2018 года. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения сойдут на нет.

О том, что мощная магнитная буря накроет Землю, метеорологи предупреждали еще две недели назад.

Кроме того, синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Украине будет по-зимнему морозная погода, а потепление придет лишь к выходным.