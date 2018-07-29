Жалкие попытки исправить преступления: Климкин отреагировал на решение Совета Федерации по Крыму

Сегодня, 14:12

Россия копается в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям, считает глав украинского МИД

Павел Климкин. Фото: Виталий Лазебник, &quot;Сегодня&quot;
Павел Климкин. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Решение Совета Федерации России одобрить закон об установлении 19 апреля памятной даты – Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, не что иное как демонстрация слабости и жалкие попытки исправить свои сегодняшние преступления. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – отметил министр.

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Как сообщалось, закон был принят в третьем, окончательном чтении. Официальное название нового "праздника" – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Инициаторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Недавно стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вечером 28 июля прибыл в оккупированный Крым на концерт к 1030-летию крещения Руси.

Ранее стало известно со слов президента России Владимира Путина, что окончательное решение об аннексии Крыма он принял в ночь на 23 февраля 2014 года, на узком совещании с высшими должностными лицами РФ.

Вскоре после этого поступили заявления посольств США и Германии в Украине о том, что в глазах официальных Вашингтона и Берлина Крым был и остается украинской территорией.
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