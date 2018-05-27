Жара днем и холодные ночи: какой погоды украинцам ждать в начале недели

Сегодня, 16:43

Синоптики рассказали о небольших перепадах температур – где будет холодать, а где станет теплее

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Начало недели в Украине будет очень теплым и без осадков, местами температура воздуха будет достигать почти 30 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Следующие два дня украинцы будут наслаждаться по-настоящему летней погодой – на всей территории страны будет сухо и солнечно. Однако синоптики прогнозируют и небольшие перепады температур – особенно на западе и востоке.

В понедельник, 28 мая, в западных областях 23-25 тепла, а на Закарпатье аж до +28. Однако ночи все еще будут прохладными – 9-11 тепла.

Примерно такой же будет температура и в восточных, центральных, южных областях и на севере страны. Синоптики прогнозируют днем 25-27 градусов, в Одесской области до 28. Ночью 9-11, и только в южных областях 13-15 тепла.

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Во вторник, 29 мая, дневная температура в центре и на юге будет без изменений – +27. А вот ночью уже будет до 14 градусов.

Немного потеплеет на западе. Столбик термометра поднимется до 27 тепла. А вот на востоке наоборот – станет холодней: днем ожидается максимум 24 тепла, ночью – 7-9, местами до 11 тепла.

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Недавно сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды до сентября. Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому. Ожидается лето с дождями и ранняя осень.

Также мы писали о советах экспертов, как избавиться метеозависимости. Болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека.
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Источник:

"Сегодня"

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