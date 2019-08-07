Жара до +30 и местами дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

С сегодняшнего дня в Украине основательно начинает теплеть – в большинстве областей температура воздуха поднимется под 30 градусов, однако на западе пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, дождь ожидается во всех западных областях. Более того, объявлено даже штормовое предупреждение везде, кроме Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 31 градуса.
В центре и на севере страны дожди пройдут в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях региона сухо и будет жарко – в среднем 28 градусов. В Киеве без осадков и до +29.
Прохладней всего будет в восточных областях – "всего" 24-26 градусов и сухо. А вот на юге столбик термометров поднимется до +30 и тоже без дождей.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.
В связи с последствиями бушевавшей на днях стихии одесская мэрия обратилась к туристам, приезжающим в Одессу. Подробней смотрите в сюжете:
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