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Жара до +30 и местами дожди: синоптики уточнили прогноз погоды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-08-07T09:03:00+03:00 Украина Несмотря на жару, в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение

С сегодняшнего дня в Украине основательно начинает теплеть – в большинстве областей температура воздуха поднимется под 30 градусов, однако на западе пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дождь ожидается во всех западных областях. Более того, объявлено даже штормовое предупреждение везде, кроме Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 31 градуса.

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В центре и на севере страны дожди пройдут в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях региона сухо и будет жарко – в среднем 28 градусов. В Киеве без осадков и до +29.

Прохладней всего будет в восточных областях – "всего" 24-26 градусов и сухо. А вот на юге столбик термометров поднимется до +30 и тоже без дождей.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

В связи с последствиями бушевавшей на днях стихии одесская мэрия обратилась к туристам, приезжающим в Одессу. Подробней смотрите в сюжете:

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