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Жара до +33 и штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

20 июня, 09:31

Синоптики предупреждают, что в некоторых областях будут дожди с грозами и градом, а также объявлен высокий уровень пожарной опасности

Фото: Сегодня

В отличие от России, где в июне выпадает снег, Украину продолжает терзать жара. Однако непогода будет сегодня только в западных областях – там даже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня дожди с грозами пройдут только на западной Украине, хотя при этом температура воздуха не спадет – 27-30 градусов. Мокро будет везде.

В центральных, северных и восточных областях ожидается жаркая погода и без осадков – 30-32 градуса. На юге также сухо и солнечно, но еще жарче – до +33.

В то же время синоптики предупреждают об ухудшении погоды в западных областях – там не только дожди, но и местами град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, 20 в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", в течение ближайших дней дожди с грозами прогнозируют на большинстве территорий Украины, а вслед за ними – снижение температуры. Синоптики рассказали, когда спадет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:


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Тег погода, дождь, синоптики, жара, штормовое предупреждение, град

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Сегодня

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