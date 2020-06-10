Жара, град и шквалы: чего ждать от погоды в Украине 10 июня (карта)

В Украине сегодня, 10 июня, в большинстве областей будет жарко и сухо. А запад страны накроет непогода – тут синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Итак, в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди. В некоторых районах ожидаются град и шквалы 17-22 м/с. Температура тут установится на уровне ​​22-27 градусов тепла, в Карпатах – 16-21 градусов тепла.

Реклама В тренде Украина будет чуть ли не самой жаркой в Европе: синоптик дала прогноз на 10 июня

Что касается остальной территории, то на ней осадков, по прогнозам синоптиков, не будет. Только местами кратковременный дождь и гроза ожидается в Житомирской и Винницкой областях. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне ​​29-34 градусов тепла, на побережье Черного моря – 23-28 градусов тепла.

Напомним, май в этом году выдался аномальным, как, впрочем, и остальные месяцы. Были и заморозки, много дождей, мало солнца. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай. Читайте подробнее, как погода натворила бед с украинским урожаем.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама