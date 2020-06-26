Жара, грозовые дожди и град: какой погоды ждать украинцам на выходных

В Киев возвращается 30-градусная жара, а запад страны продолжат заливать дожди. На выходных в большинстве областей будет сухая и довольно жаркая погода.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье в западных областях пройдут местами кратковременные дожди с грозами. Она отметила, что 28 июня в Карпатах большая вероятность шквалов и града.

"Температура воздуха на западе Украины в течение субботы и на День Конституции 23-28 градусов", – написала Диденко.

Говоря о погоде в остальных регионах страны, то в субботу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Есть вероятность для локальных дождей с грозами лишь в Сумской и Полтавской областях.

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"Воскресенье, День Конституции. Антициклон Utz отойдет из-за влияния атлантического циклона Sylvia, поэтому в западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. Температура воздуха 26-32 градуса", – прогнозирует синоптик.

В Киеве завтра будет солнечно и жарко, 28-30 градусов. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов в сухую погоду, при дождях – до +25.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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