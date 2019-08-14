Жара, грозовые дожди и град: синоптики рассказали о погоде в Украине

В среду непогода обрушится на западные области Украины, а на Востоке будет солнечно и жарко

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Западные области Украины в среду, 14 августа, накроют сильные дожди с грозами, местами будет град и шквалы 25-28 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью на Западной Украине будет 13-18 градусов, днем 25-30 градусов, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях будет 19-24 градуса.

Скриншот

Реклама

На остальной территории страны прогнозируют переменную облачность, без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью снизится до 16-21 градуса, на востоке страны будет 12-17 градусов, а днем 28-33 градуса.

Ветер в Украине ожидается южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что в Киеве из-за жары ограничили въезд фур.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков был прогноз погоды от синоптиков. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Недавняя непогода также доставила хлопот украинцам:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама