Жара, грозы и шквалы: чего ждать от погоды в Украине 3 июля (карта)

На юге и востоке будет жарче всего

В Украине продолжает удерживаться жаркая погода. Но в пятницу, 3 июля, в некоторых регионах пройдут сильные ливни. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Осадки ожидаются в основном в западных областях Украины. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди. В отдельных районах выпадет град. При грозах местами шквалы 15-20 м/с.

В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях прогнозируют кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. Температура в стране установится на уровне 22-37 градусов тепла. Жарче всего будет на юге и востоке Украины.

Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране. В то же время на речке Днестр ожидается прохождение дождевого паводка.

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Напомним, прошедший июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет, заняв в списке шестое место. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.

Об опасности жары смотрите в видеосюжете:

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