Українська
$ 26,77
30
  1. Последние новости Украины

Жара, грозы и шквалы: чего ждать от погоды в Украине 3 июля (карта)

3 июля, 07:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На юге и востоке будет жарче всего

В Украине продолжает удерживаться жаркая погода. Но в пятницу, 3 июля, в некоторых регионах пройдут сильные ливни. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Реклама

Осадки ожидаются в основном в западных областях Украины. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди. В отдельных районах выпадет град. При грозах местами шквалы 15-20 м/с.

В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях прогнозируют кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. Температура в стране установится на уровне 22-37 градусов тепла. Жарче всего будет на юге и востоке Украины.

Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране. В то же время на речке Днестр ожидается прохождение дождевого паводка.

В тренде
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть
Реклама

Напомним, прошедший июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет, заняв в списке шестое место. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.

Об опасности жары смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики лето жара Украина дожди июль грозы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция
Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляцияПолитика
Рада возьмется за силовиков и суды: Корниенко рассказал о планах на осень
Рада возьмется за силовиков и суды: Корниенко рассказал о планах на осеньПолитика
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Число зараженных коронавирусом в Украине снова растет: более 800 за сутки
Число зараженных коронавирусом в Украине снова растет: более 800 за суткиУкраина
Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус
Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирусУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять