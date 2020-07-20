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Жара и грозы: какой будет погода в Украине 20 июля (карта)

20 июля, 08:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине синоптики прогнозируют погодные "качели". Уже сегодня, 20 июля, погода в стране будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, на юге и западе пройдут ливни с грозами. Несмотря на это, температура воздуха прогреться максимум до 32 градусов тепла. Жарче всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Ветер северо-западный до 8 м/с.

На востоке Украины температура воздуха составит 25-32 градуса с отметкой плюс. Несмотря на переменную облачность, осадков не предвидится. В центральных регионах тоже будет тепло и без дождей. Столбики термометров покажут 25-27 градусов тепла.

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Напомним, в Украине продолжает бушевать стихия. Синоптики четыре дня подряд объявляют штормовое предупреждение, а спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках.

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В горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

Видео: Oleh Perepelyuk, Facebook

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